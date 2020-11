Hundebisse: Ärger über Jäger

Der Mischling hat in seinem Hundeleben bereits viel durchgemacht, wurde von seinen Besitzern aus einer Tötungsstation gerettet. Nun wurde der Vierbeiner von zwei freilaufenden Jagdhunden attackiert. „Er erholt sich gut, ist aber noch ängstlicher als zuvor“, so seine Besitzerin. Passiert war der Vorfall unweit des eigenen Gartens auf öffentlichem Grund im Jagdrevier des Waidmanns, mit dem es in der Vergangenheit schon öfter Probleme gegeben haben soll. „Mein Mann wurde bereits einmal gebissen. Er erstattete aber keine Anzeige, weil der Jäger meinte, dass er dann seine Hunde einschläfern müsse.“ Auch ein Reh sollen dessen Hunde bereits getötet haben. Nun wurde jedenfalls Anzeige erstattet, Tierschützer fordern zudem einen Jagdkartenentzug für den Mann, der noch dazu im Vorstand eines Hundezuchtklubs sitzt.