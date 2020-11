Oberösterreichs Thermen sitzen auf dem Trockenen

Notdienst installiert

Ähnlich ruhig ist es in den Eurothermen-Häusern in Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall. „Wir haben einen Notdienst installiert. Die Zimmer müssen permanent kontrolliert, die Wasserhähne einmal pro Tag betätigt werden“, so Chef Patrick Hochhauser. Die Therapiezentren und das zur Gruppe gehörende Kurhotel Vitana in Bad Hall sind weiterhin geöffnet. Für einen Großteil der mehr als 800 Eurothermen-Mitarbeiter gibt’s aktuell aber keine Aufgabe, sie sind in Kurzarbeit.