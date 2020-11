Der Movember-Lauf findet 2020 virtuell statt

Gesundheit ist besonders in diesen Tagen ein wichtiges Gut. Dank der Movember-Bewebung steht der Monat November bereits seit 2003 im Zeichen der Männergesundheit. Es ist der Monat, in dem Mann sich einen Schnurrbart wachsen lässt und Frau ihn aufgeklebt trägt. Zum Beispiel beim virtuellen Movember-Lauf am 21. und 22.11.2020!