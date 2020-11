Team um Hergovich an Corona erkrankt

Fünf Personen sind tatsächlich an Corona erkrankt, alle anderen befinden sich als K1-Personen in Quarantäne. Einzig der Klubobmann selbst ist gesund. Er hat die Erkrankung ja, wie berichtet, bereits im August durchgemacht. Für ihn bedeutete das, in den Tagen vor einer wichtigen U-Ausschuss-Sitzung, einen extremen Arbeitsaufwand und einige Nachtschichten. Auch im ÖVP-Klub hat das Virus zugeschlagen. Ein Mitarbeiter ist positiv getestet und befindet sich Gott sei Dank symptomfrei in Quarantäne.