Wütender Teenager (14) löste große Suchaktion aus

Die Eltern zeigte am 3. November 2020 gegen 18.15 Uhr telefonisch die Abgängigkeit der 14-jährigen Tochter an. Die Mutter habe am Nachmittag das kaputte Handy des Mädchens in dessen Zimmer gefunden. Nachdem das Ehepaar daraufhin gut zwei Stunden erfolglos nach der Tochter gesucht hatte, rief es die Einsatzkräfte.