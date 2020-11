Malawi will Botschaft in Jerusalem eröffnen

Trotz des ungeklärten Status der Stadt hat sich Malawi entschieden, im nächsten Jahr eine Botschaft in Jerusalem zu eröffnen. Es ist damit das erste afrikanische Land, das dem Beispiel der USA folgt, die im Mai 2018 ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatten. Bisher hatte Malawi zu Israel zwar diplomatische Beziehungen, aber keine Botschaft in dem Wüstenstaat.