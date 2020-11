„Baby Shark“ auf YouTube erfolgreichstes Video

Baby-Hai als „Folterinstrument“ in US-Gefängnis

Die Version des Lieds, das auf einen traditionellen Kinderreim zurückgehe, sei damit offiziell das am meisten angeschaute Video in der Geschichte von YouTube. Das Video „Baby Shark Dance“ wurde im Juni 2016 veröffentlicht. Bis 15.40 Uhr MEZ am Montag wurde das Kinderlied mehr als 7,041 Milliarden Mal geklickt.