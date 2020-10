„Schulen sollen weiter offen bleiben!“

Knapp 2000 neue Corona-Fälle wurden an den vergangenen beiden Tagen landesweit vermeldet. Und fast 200 davon gehen, den Herbstferien zum Trotz, auf Ansteckungen in Bildungshäusern zurück. „Das ergibt sich aus der Inkubationszeit von bis zu einer Woche“, klärt man im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auf. Die Wucht der zweiten Welle trifft jetzt also auch die Schulen stark. Unmittelbare Auswirkungen soll das, vorbehaltlich der neuen Maßnahmen der Bundesregierung, aber noch nicht haben. „Die Schulampel soll auf Gelb geschaltet sein“, betont Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.