Islamistische Cyberangriffe auf französische Sites

Macrons Äußerungen, unter anderem zum Festhalten am Zeigen von Karikaturen, sorgten in der arabischen Welt für Empörung. In mehreren muslimisch geprägten Staaten gab es am Wochenende Proteste und Boykott-Aufrufe gegen Frankreich, die sich auch zu Wochenbeginn fortsetzten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Macron Islamfeindschaft vor und riet dem Präsidenten, seinen „Geisteszustand untersuchen“ zu lassen.