Biker machte tödliches Überholmanöver in OÖ

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr lenkte ein 31-jähriger, türkischer Staatsangehöriger, der in Enzenkirchen wohnt, sein Motorrad auf der B 126 von Bad Leonfelden in Richtung Zwettl an der Rodl. Im Gemeindegebiet Bad Leonfelden überholte er in einer Rechtskurve zwei Pkw. Allerdings fuhr zur gleichen Zeit ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf der B 126 in Richtung Bad Leonfelden.