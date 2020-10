Lehrer nahe Paris auf offener Straße enthauptet

In der Nähe von Paris ist am Freitag auf offener Straße ein Mann enthauptet worden. Der Vorfall ereignete sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet haben. Der Tatort befand sich in der Nähe einer Schule, bei dem Opfer handelte es sich um einen Mittelschullehrer, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen, sein Zustand ist unklar.