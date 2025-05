Streit auf Eis: Zoll-Deal zwischen USA und China

Der Zollkonflikt hatte sich unter der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump massiv zugespitzt. Die USA führten damals Strafzölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Produkte ein, woraufhin China mit 125-prozentigen Zöllen auf US-Waren reagierte. In der Folge gingen weite Teile des bilateralen Handels zurück, was sowohl den Exportsektor Chinas belastete als auch in den USA für zusätzlichen Inflationsdruck sorgte.