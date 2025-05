Unfall mit Tretauto: 3 Kinder und Mutter verletzt

Schrecklicher Unfall beim Spielen am späten Sonntagnachmittag in Münster im Tiroler Unterland: Zwei befreundete Kinder (3 und 4 Jahre) verloren beim Fahren mit einem Tretauto in der abschüssigen Hauseinfahrt die Kontrolle, donnerten über die Straße und krachten gegen einen Zaun. Eine Mutter, die ihr sieben Monate altes Baby im Arm hielt, lief nach und stürzte.