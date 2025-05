Haftstrafe nach Mordversuch an Freundin erhöht

Opfer überlebte nur ganz knapp

Wie durch ein Wunder konnte sie sich in ein Mehrfamilienhaus retten. Er hämmerte noch von draußen an die Eingangstür, und bedrohte sie mit dem Tod, bevor er sich selbst Schnittverletzungen zufügte. Seither saß er in Untersuchungshaft, während sie im Spital mit dem Tod kämpfte, und nur dank Reanimation am Tatort und einer Notoperation überlebte.