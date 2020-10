Zehnjähriges Mädchen von Pferdehuf getroffen - tot

Tragödie am Samstagabend in einem Vorarlberger Reitstall: Als ein zehnjähriges Mädchen versehentlich von einem Voltigierbock, auf dem es trainierte, rutschte, erschrak ein Pferd, das ganz in der Nähe stand. Das Tier trat aus und erwischte die Zehnjährige am Hinterkopf - sie starb aufgrund ihrer schweren Verletzungen am Sonntag im Krankenhaus.