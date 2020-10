Wie sehr Corona der Vorarlberger Jugend zusetzt

Vor Corona kamen rund 50 Jugendliche regelmäßig in das Haus in der Jellerstraße. „Für junge Menschen sind Sozialkontakte das Um und Auf. Viele sind verunsichert, was die Zukunft bringt. Im Jugendhaus, in der Gemeinschaft, bei Freunden suchen sie Halt und Sicherheit.“ Das fehlt derzeit. Das Programm der Jugendhäuser ist ganz stark darauf ausgelegt, Eigeninitiative und Kreativitätzu fördern. Es werden gemeinsam Themen für Workshops entwickelt, Konzerte organisiert, Ausflüge werden geplant, im Proberaum der Villa K. können junge Talente ihre Musikalität ausleben und im hauseigenen Tonstudio ihre Songs aufnehmen. Zudem gibt es eine niederschwellige Beratung zu diversen Jugendthemen und Workshops zu Politik, Sexualität, Menschenrechte, Gewalt, Sucht, Medien, Mobbing und vieles mehr. Jugendhäuser leisten oftmals das, was Schule oder Eltern nicht leisten können. Wenn sie jetzt wieder geschlossen werden müssen, fallen viele dieser Angebote weg. Die Betreuer der Villa K. versuchen dann - wie schon während des Lockdowns -, die Teenager online und über mobile Jugendarbeit zu erreichen.