Martin Grubinger: Der Hammerschlag in der Politik

Österreichs Regierung hingegen ist am Limit. Das virologische Quartett hat so oft und exzessiv die Hämmer, Donnerbleche, Streichertremoli und Bläserakkorde eingesetzt, dass das Publikum nun ermattet in den Konzertstühlen hängt. Da ist kein Murmeln, kein sanfter Ellbogen-Stoß in des Konzert-Nachbars Rippen, wenn der Hammer nach oben geht. Man hat das alles in den vergangenen Monaten immer wieder und wieder gehört.