Aufputz für wichtigen Treffpunkt mitten im Dorf

Was lange währt, wird endlich gut! Seit Jahren wünschen sich die Bewohner von St. Peter am Wallersberg in der Gemeinde Völkermarkt ein attraktives und lebendiges Dorfzentrum. Nachdem einige Straßen saniert und auch der Schulweg sicherer gemacht wurden steht nun eine moderne Gestaltung des Kirchvorplatzes an. Fertig werden soll der Umbau noch vor dem Wintereinbruch.