Auftakt für neue Ausrichtung als Fotografie-Museum

Wir hatten in Südafrika neun Wochen Lockdown. In dieser Zeit habe ich erstmals seit Jahrzehnten wieder gemalt, es entstanden interessante Werke. Außerdem habe ich einen Film gedreht, „Roger the rat“, der jetzt weltweit zum ersten Mal in Linz zu sehen ist. Leider kann ich diese Ausstellung wegen Covid jetzt nicht selber sehen. Aber das Virus inspiriert mich nicht per se, den größten Einfluss auf mich haben immer noch meine eigenen Kunstwerke.