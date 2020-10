„Sony WH-1000XM4“: Und plötzlich war es still

Design

In puncto Design hat sich zunächst wenig getan, nur eine Kleinigkeit sticht ins Auge: Ein Näherungssensor in der Ohrmuschel erkennt, ob der Kopfhörer in Verwendung ist oder nicht und hilft so dabei, Strom zu sparen. Ansonsten sind Vorgänger und Nachfolger de facto ident - was keineswegs negativ zu bewerten ist. Mit einem Gewicht von rund 250 Gramm ist der WH-1000XM4 ebenso angenehm leicht und bequem zu tragen wie sein Vorgänger und wie dieser äußerst platzsparend zusammenklappbar. Kein Vergleich zur „Hutschachtel“ des unlängst getesteten Aonic 50 von Shure.