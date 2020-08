Shure Aonic 50: Ein (fast) perfekter Einstand

Stattdessen gibt es wenige, klar definierte Tasten und Bedienelemente, die der Einfachheit halber noch dazu auf nur einer Ohrmuschel, nämlich der rechten, platziert wurden. Irritationen, wie sie bei Modellen mit Touch-Steuerung leider häufiger vorkommen („Habe ich jetzt schon dreimal oder erst zweimal getippt?“), bleiben dem Träger damit erspart. Nur an einer Stelle patzt Shure dann doch: Dem dreistufigen Schieberegler, mit dem die aktive Geräuschunterdrückung und der Umgebungsmodus aktiviert werden können, mangelt es an Definiertheit, sprich: einer klaren Abgrenzung. Wer von der oberen oder unteren in die mittlere Position (beide Modi aus) wechseln möchte, schießt nicht selten über das Ziel hinaus.