Sony WH-1000XM3 bringt die Welt zum Schweigen!

Am Langstreckenflug, im Bus oder in der Bahn greifen viele zum geräuschunterdrückenden Kopfhörer, um den akustischen Ausstoß von Motoren und Mitmenschen zu reduzieren. Sonys neuestes Exemplar WH-1000XM3 will dabei ganz hoch hinaus und verspricht eine dem gewagten Preis von 400 Euro würdige Geräuschunterdrückung bei sattem Klang. Wir haben reingehört - und plötzlich war es ganz still.