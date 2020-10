Apple präsentiert iPhone 12 - erstmals mit 5G!

Der US-Computerkonzern Apple hat am Dienstagabend die nächste Generation seines Smartphone-Kassenschlagers enthüllt: Das iPhone 12 wird in vier neuen Varianten - von ganz klein bis ganz groß - auf den Markt kommen und unterstützt als erstes Apple-Gerät den neuen Mobilfunkstandard 5G. Die Preise sind wie üblich gesalzen: Mindestens 780 Euro will Apple für das kleinste Modell, mindestens 1220 für das größte.