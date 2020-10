72 Prozent der Tiroler auf eigenen Pkw angewiesen

Auch bundesweit ist die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung im täglichen Leben laut eigenen Angaben auf das eigene Fahrzeug angewiesen. Aber im Vergleich zu Tirol sind es „nur“ sechs von zehn Befragten. In Tirol hingegen gaben 72 Prozent an, auf den eigenen fahrbaren Untersatz nicht verzichten zu können, wenn es etwa um den Weg in die Arbeit oder zur Ausbildungsstätte geht. Ähnlich wichtig ist das Auto nur für die Vorarlberger Bevölkerung. Aus der Befragung geht auch hervor, dass für 70 Prozent das Auto auch emotional wichtig ist. Im Durchschnitt sind es mehr als zwei Drittel der Befragten, die als Autofahrer in Österreich alles in allem zufrieden sind. Nur fünf Prozent sind wirklich unzufrieden. Im Detail betrachtet zeigt sich aber: Wer mehr Kilometer fährt, ist auch unzufriedener.