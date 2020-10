Anschober: „Spaßbrems-Appell“ vor dem Wochenende

1908 Cluster seit 31. August identifiziert

Daniela Schmid, die Sprecherin der Ampel-Kommission und Leiterin der Abteilung Infektionsepidemiologie der AGES, gab bei der Pressekonferenz Einblick in die epidemiologische Situation in Österreich seit Ende August. Demnach konnten 8488 Corona-Fälle insgesamt 1908 Clustern zugeordnet werden. In der vergangenen Kalenderwoche konnten 306 Cluster identifiziert werden, mehr als die Hälfte wurden „dem Setting Haushalt“ zugeordnet - was bedeutet, dass die Übertragung innerhalb eines gemeinsamen Haushaltes stattgefunden hat. Die zweithäufigste Ursache für Übertragungen waren Freizeitaktivitäten wie private oder öffentliche Veranstaltungen.