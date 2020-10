Ampel: Fünf Bezirke und eine Stadt werden orange

Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten und fünf weitere Bezirke werden ab Freitag auf der Corona-Ampel des Gesundheitsministeriums als orange geführt. Auslöser dafür sind die steigenden Coronavirus-Zahlen in den Bezirken Neusiedl am See, Hermagor, Mistelbach, Scheibbs und Hallein. Sieben Bezirke, nämlich Oberpullendorf, Oberwart, Villach Land, St. Pölten Land, Braunau am Inn, Schärding und Voitsberg wechseln von grün auf gelb. Weiterhin unverändert orange ist die Ampelfarbe von Wien.