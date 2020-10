5G-Auktion bringt Frankreich 2,8 Milliarden Euro

Die Versteigerung der verbleibenden Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G hat in Frankreich 2,8 Milliarden Euro in die Staatskasse gespült. Das teilte die Telekom-Aufsichtsbehörde Arcep am Donnerstag in Paris mit. Das größte Stück vom Frequenz-Kuchen sicherte sich demnach der größte französische Anbieter Orange - die ehemalige staatliche Telekom.