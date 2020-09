AUA will Corona-Tests für alle Passagiere

Am Mittwoch hat die AUA-Mutter Lufthansa bekannt gegeben, schon ab Oktober alle Passagiere vor dem Einsteigen per Schnelltest auf das Coronavirus testen zu wollen. Auch die AUA verfolgt ein derartiges Projekt, das zunächst angeblich nur Fluggästen der Ersten und der Business-Klasse zur Verfügung gestellt werden sollte. Das stimmt so aber nicht, stellte die AUA am Donnerstag klar: Beim Thema Gesundheit dürfe es keine Klassenunterschiede geben. Die Testlösung soll allen Passagieren zur Verfügung stehen - unabhängig von ihrer Reiseklasse.