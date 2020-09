AUA will Passagier-Schnelltests auf Staatskosten

Lufthansa-Konzernmanager Björn Becker hatte die Details in einer Telefonkonferenz erläutert, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Becker verwies im Zuge dessen auf Schnelltestangebote von Pharmakonzernen wie Abbott Laboratories und Roche. Die Lufthansa denke auch darüber nach, Testzentren auf Flughäfen in den USA und in Kanada zu erweitern, zumal dies wichtige Märkte seien.