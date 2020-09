Sind Covid-Antigen-Schnelltests die neue Hoffnung?

Vor allem für Tests an Schulen könnten sich Antigen-Schnelltests als äußerst sinnvoll erweisen. Denn PCR-Tests sind zwar genauer, doch es dauert, bis das Ergebnis da ist - so lange können infizierte Schüler inzwischen andere anstecken. Der Antigen-Schnelltest ist zwar nicht ganz so genau, doch schlägt er an, weiß man sofort Bescheid, so Experten.