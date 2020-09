Linzer HTL rät zu Taschenrechnerkauf im Ausland

Das kommt vor allem in Corona-Zeiten nicht besonders gut an! Eltern der ersten Klassen des Linzer Technikums HTL Paul-Hahn-Straße hatten zu Schulbeginn einen Brief bekommen, in dem ihnen empfohlen wurde, den nötigen Taschenrechner für ihre Sprösslinge am besten bei einem deutschen Onlinehändler zu bestellen.