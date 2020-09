Vater ermordet: „Mir war egal, dass er stirbt“

Widersprüchliche Aussagen

Am Dienstag musste Christian P. sich in Steyr vor einem Schwurgericht verantworten, nachdem er am Faschingsdienstag seinen ihm verhassten Vater (78) in Enns getötet hatte. „Mord“, sagt Staatsanwalt Andreas Pechatschek dazu, „Totschlag“, widersprach der Angeklagte: „Ich wollte Vater nicht ermorden.“