Wohnungsvergaben schon bald per Zufall?

Die Wohnungen werden dabei nur an förderwürdige Personen nach dem Förderungsgesetz verkauft. Der Bedarf soll ebenso eine große Rolle spielen. „Gerade Familien haben es besonders schwer, sich den Wunsch eines Eigenheims erfüllen zu können. Durch die Festlegung der Bedarfsgerechtigkeit der jeweiligen Wohnung stellen wir sicher, dass die großen Wohnungen tatsächlich an Familien gehen“, so Unterkofler.