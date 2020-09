Trump fordert mehr „patriotischen“ Unterricht

US-Präsident Donald Trump fordert mehr „patriotische“ Inhalte im Schulunterricht. Der Jugend solle beigebracht werden, „Amerika mit ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele zu lieben“, sagte der 74-Jährige am Donnerstag bei einer Veranstaltung des Weißen Hauses zur Geschichte der Vereinigten Staaten. Es sei Zeit für einen „proamerikanischen Lehrplan, der die Wahrheit zelebriert“, so Trump weiter. Zudem übte der republikanische Staatschef heftige Kritik an „jahrzehntelanger linker Indoktrination an unseren Schulen“, die mit schuld an den Ausschreitungen der vergangenen Monate im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung sei.