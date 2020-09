Trump spricht von Einigung, China von Schikane

Es gebe einige großartige Möglichkeiten, sagte Trump am Freitag. Er werde in Kürze umfassend über die Angelegenheit informiert. Gemeint dürfte nach einem gescheiterten Übernahmeversuch durch Microsoft ein Deal mit dem US-Technologiekonzern Oracle sein, der als Dienstleister das TikTok-Geschäft in den USA abwickeln und über die Nutzerdaten wachen soll.