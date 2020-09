Eberschwang sorgt für die Kickerwahl-Premiere

Einmalige Chance

Als Dank mailte Eberschwang das Foto an kickerwahlooe@kronenzeitung.at und nutzte somit die Corona-Hilfe der „Krone“. Wollen auch Sie von dieser einmalige Chance Gebrauch machen, schreiben Sie in Kurzform, welcher Sponsor bzw. Partner Ihrem Lieblingsklub in der spielfreien Zeit besonders geholfen hat - und mailen Sie diese Info samt Foto, auf dem der Sponsor, dessen Schriftzug oder Firmenname ausdrücklich gut erkennbar sein darf, an kickerwahlooe@kronenzeitung.at - wir publizieren das Bild in Printausgabe und auf Krone.at. Bedingung: Auf dem Foto muss mindestens ein Schnipsler samt mindestens 20 Kickerwahl-Stimmen sein. Die Auswahl der Fotos obliegt der Redaktion, es besteht kein Rechtsanspruch.