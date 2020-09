Erste Verhandlungsrunde zum 1-2-3-Ticket geplatzt

„Wir bedauern diese Absage sehr, denn sie verzögert eine Lösung für das 1-2-3-Ticket weiter. Es ist aus unserer Sicht wichtig, diese Konferenz so rasch wie möglich nachzuholen, um Antworten auf offene Fragen zu erhalten“, so die Verkehrslandesräte aus Niederösterreich, dem Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark in einer gemeinsamen Stellungnahme.