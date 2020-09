Alkohol und Drogen: Mehr Berauschte am Steuer

Kein Einzelfall

Sicherlich ein Spezial-, aber alles andere als ein Einzelfall. Denn die Drogenanzeigen haben bundesweit im Vorjahr um rund 45 Prozent auf 4363 Delikte zugenommen, jene wegen Alkohol am Steuer um zehn Prozent, so ÖAMTC-Verkehrsexpertin Marion Seidenberger. Oberösterreich besetzt den unrühmlichen zweiten Platz: 2019 gab es landesweit 899 Drogenanzeigen. Allerdings dominiert nach wie vor der Suff: es gab in OÖ 5040 Alko-Anzeigen.