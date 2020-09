Bildungsdirektor: „Anspannung vor dem Herbst“

„Krone“:Die ersten Schüler und Lehrer sind schon wieder infiziert. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Alfred Klampfer: Das kann man zu diesem Zeitpunkt schwer sagen. Die Schulen sind vorbereitet, Stichwort Masken tragen und Hygienemaßnahmen umsetzen. Aber ob eine Klasse oder eine Schule gesperrt wird, entscheiden nicht wir, sondern die Bezirksbehörden. Das geschieht natürlich immer in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und dem Bundesministerium. Unsere eigenen Einflussmöglichkeiten sind also sehr gering. Derzeit sind wir natürlich froh, dass es noch keine Cluster gibt. Aber ob das so bleiben wird ...