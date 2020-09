Von der Leyen will CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren

Unterstützung der Grünen

Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) begrüßten den Vorschlag. Es handle sich dabei um „ein mutiges, aber auch wichtiges Ziel“, so Kogler und Gewessler in einer Aussendung vom Mittwoch. Die beiden sicherten dem Vorhaben ihre Unterstützung zu, denn „Österreich soll Klimaschutzvorreiter sein - auch in Europa“, so Gewessler.