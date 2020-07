Seehofer: Umgang mit Seenotrettung „nicht würdig“

Bei einer Videokonferenz der EU-Innenminister am Dienstag hat der deutsche Vertreter Horst Seehofer einen dringenden Appell an die einzelnen EU-Staaten gerichtet, mehr Verantwortung für die aus Seenot geretteten Flüchtlinge zu übernehmen. Die aktuelle Situation sei „nicht würdig“ für die Europäische Union, drängte der bayerische CSU-Politiker seine Amtskollegen - darunter Karl Nehammer (ÖVP) - auf eine Einigung in dem Streit. Nach der Sommerpause will sich Seehofer vor allem auf die Lösung der Migrationsfrage in der EU konzentrieren.