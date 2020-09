Haftstrafen nach Tod von Migranten in Kühl-Lkw

In Vietnam sind vier Menschen zur Rechenschaft gezogen worden, die mit dem Tod von 39 Landsleuten in einem Kühl-Lastwagen in Großbritannien in Zusammenhang stehen. Die Angeklagten im Alter zwischen 26 und 36 Jahren wurden zu Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und siebeneinhalb Jahren verurteilt, wie staatliche Medien am Dienstag berichteten.