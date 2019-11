39 Tote in Lkw dürften alle aus Vietnam stammen

Die Polizei hatte nach der Entdeckung der Leichen in einem Kühllastwagen zunächst spekuliert, dass die Toten aus China stammten. „Wir glauben, einige Familien den Opfern zugeordnet zu haben, deren Reise in einer Tragödie an unseren Ufern endete“, so Smith. Laut vietnamesischen Medienberichten haben bis zu 28 Familien in den zentralen Provinzen Ha Tinh und Nghe An Angehörige als vermisst gemeldet. Eine junge Frau soll ihrer Familie noch eine SMS geschrieben haben, kurz bevor sie im Lastwagen erstickte.