Sonderbetreuungszeit: SPÖ sieht kaum Praxis-Nutzen

Für SPÖ die „ungünstigste Variante“

Umso verwunderlicher mutet es für die größte Oppositionspartei an, dass neben dem Elternbrief auch in einer Informationsbroschüre des Bildungsministeriums nur auf die Sonderbetreuungszeit als „ungünstigste Variante“ verwiesen werde. Obwohl die Sonderbetreuungszeit für Arbeitnehmer die in der Praxis kaum in Anspruch genommene Variante sei, würden sowohl die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, als auch der Bildungsminister ausschließlich auf diese Variante verweisen, kritisiert die SPÖ, die sich zumindest eine mediale Richtigstellung bzw. eine bessere Kommunikation wünschen würde.