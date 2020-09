Justiz holt sich Puchers Haus

In der „Causa Pleitebank“ versuch(t)en sich leidgeprüfte Kunden zu holen, was noch zu holen war. Die Vermögenswerte von Ex-Chef Martin Pucher, die noch vorhanden sind, will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sichern. Puchers Anteil am 1,5 Millionen € teuren Haus der Familie wurde beschlagnahmt.