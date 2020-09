Trump: Wahlkampf notfalls aus eigener Tasche

Sein Team habe derzeit „viel mehr Geld“ zur Verfügung als zur gleichen Zeit im Wahlkampf vor vier Jahren, sagte Trump. Falls für einen Wahlsieg wider Erwarten mehr Geld nötig sei, würde er das zuschießen, sagte der frühere New Yorker Immobilienunternehmer. „Was auch immer nötig ist, wir müssen gewinnen“, sagte Trump. „Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes“, sagte er vor dem Abflug zu Auftritten in den Bundesstaaten Florida und North Carolina. Trump sagte zur finanziellen Lage der Kampagne, diese habe wegen der Corona-Pandemie schon früher als geplant Geld für Werbung ausgeben müssen, „um Falschinformation zu begegnen“.