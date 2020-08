Donald Trump Jr. spottet über „Bejing Biden“

Trump „sagt der Welt, was sie hören muss“

Die ehemalige amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley trat ebenfalls auf dem Parteitag der Republikaner auf, um Wähler von der außenpolitischen Kompetenz von Amtsinhaber Donald Trump zu überzeugen. Er habe eine harte Position gegenüber China eingenommen und er habe die Terrormiliz IS besiegt, sagte Haley am Montagabend. „Und er sagt der Welt, was sie hören muss.“