Polizei beendet Hochzeit wegen Ausgangssperre

Vom Traualtar direkt in die Polizeiwache: Wegen Missachtung der Ausgangssperre hat die Polizei in Peru eine ganze Hochzeitsgesellschaft vorübergehend festgenommen: „Sie waren dabei eine Hochzeit zu feiern, was strengstens verboten ist, wie jede Menschenansammlung“, so Polizeichef Jose Garcia. Laut Medienberichten betrat die Exekutive die Kirche genau in dem Moment, als der Pastor Braut und Bräutigam fragte, ob sie Mann und Frau werden wollten.