Experten raten: Lieber zu Fuß anstatt mit Auto

Verstopfte Straßen, Autos auf Gehsteigen und Schutzwegen – und dazwischen herum irrende Kinder: Vor vielen Schulen in Kärnten bietet sich in der Früh das gleiche Bild. Weil Eltern glauben, sie müssten ihr Kind in die Schule fahren, gibt’s oft ein Chaos auf den Straßen.