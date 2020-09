Von der Übung direkt zum Notfall

Nach dem gelungenen Probelauf holte die Florianis die Realität rasch wieder ein. Exakt um 17.46 Uhr ging der Alarm los, weil nach einem Blitzschlag in Unterwart Brandverdacht bestand. Um 20.29 Uhr mussten die freiwilligen Helfer ausrücken, weil ein umgestürzter Baum eine Straße in Litzelsdorf blockierte. Um 20.44 Uhr stand noch eine Fahrzeugbergung auf der B…63a an. Ein langer Arbeitseinsatz – und das an einem freien Samstag!